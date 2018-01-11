ÜSKÜDAR'DA ANA İSALE HATTINDAKİ ARIZA GİDERİLEREK SU VERİLMEYE BAŞLANDI

Haber: İSTANBUL DHA

Üsküdar Bulgurlu - Çamlıca arasındaki Ana İsale Hattında meydana gelen arıza giderildi ve su verilmeye başlandı.

İSKİ\'den yapılan açıklamada, \"Üsküdar Bulgurlu – Çamlıca arasındaki Ana İsale Hattında meydana gelen arıza, gece boyunca ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde tamamlanarak su verilmeye başlanmıştır. Hatta yeterli basıncın oluşmasıyla sahil kesimlerine öğle saatlerinde su ulaşacaktır. Yüksek kesimlere ise yeterli basıncın oluşması ve hatların dolmasıyla su temini sağlanacaktır\" denildi.