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ÜSKÜDAR'DA ANA İSALE HATTINDAKİ ARIZA GİDERİLEREK SU VERİLMEYE BAŞLANDI

  Haber: İSTANBUL DHA Üsküdar Bulgurlu - Çamlıca arasındaki Ana İsale Hattında meydana gelen arıza giderildi ve su verilmeye başlandı

11 Ocak 2018 13:44

 

Haber: İSTANBUL DHA
Üsküdar Bulgurlu - Çamlıca arasındaki Ana İsale Hattında meydana gelen arıza giderildi ve su verilmeye başlandı.
İSKİ\'den yapılan açıklamada, \"Üsküdar Bulgurlu – Çamlıca arasındaki Ana İsale Hattında meydana gelen arıza, gece boyunca ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde tamamlanarak su verilmeye başlanmıştır. Hatta yeterli basıncın oluşmasıyla sahil kesimlerine öğle saatlerinde su ulaşacaktır. Yüksek kesimlere ise yeterli basıncın oluşması ve hatların dolmasıyla su temini sağlanacaktır\" denildi.

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