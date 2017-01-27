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Üsküdar'da 4 katlı binada yangın

Üsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale edildi

27 Ocak 2017 02:05

Yangın, Üsküdar Murat Reis Mahallesi Çavuşdere Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binada saat 22.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede alt katlara sıçradı. Tavan ve zemin kısmı ahşaptan olan binanın üst kısmını alevler kaplarken yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olayyerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 

1 saatte kontrol altına alındı



Ekipler, sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiye erleri yan binaların balkonlarına çıkarak müdahalesini sürdürdü. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
 

Yanan dairede tek kişi yaşıyordu



Yanan dairede bir kişinin tek başına yaşadığı öğrenildi. Görgü tanıkları, yangını hemen fark eden vatandaşların binayı kısa sürede terk ettiğini söylediler. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

 

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