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 ÜSKÜDAR'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ DEHŞETİNE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ (1)

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA Üsküdar'da Dr

15 Mart 2018 13:02

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Üsküdar\'da Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durakta bekleyenlere çarparak 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsünün şoförü Selim Karakaya hakkında, \"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
1 Şubat 2018 tarihinde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin arkasında bulunan Dr. Eyüp Aksoy Caddesi\'ndeki otobüs durağında bekleyenlere çarpan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, Mustafa Erdoğan, Aygün Erdoğan ve Perihan Çelik\'in ölümüne, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım\'ın yaralanmasına neden olmuştu. Şoför Selim Karakaya olaydan sonra tutuklanmıştı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olayın güvenlik kamerası görüntüleri
-Şoförün görüntüsü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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