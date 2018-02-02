ÜSKÜDAR'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA: OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan özel halk otobüsü savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi\'nde dün meydana gelen kazada Selim Karakaya yönetimindeki özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada Turan Duman yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, otobüs durağında bekleyenlere çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası gözaltına alınan özel halk otobüsü sürücüsü Selim Karakaya , Üsküdar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi\'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi\'ne sevkedildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Karakaya, \"Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma\" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'ne sevk edilmiştir.

Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezinden görüntü

-Sürücünün çıkışı(ceketli)

-Polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler



02.02.2018 - 10.18 Haber Kodu : 180202021