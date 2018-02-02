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Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kaza:  Otobüs şoförü adliyeye sevkedildi (2)

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA ÜSKÜDAR'da 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü adliyeye sevkedildi

02 Şubat 2018 13:29

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
ÜSKÜDAR\'da 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü adliyeye sevkedildi.
Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi\'nde dün meydana gelen kazada  Selim Karakaya yönetimindeki  özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada Turan Duman yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, otobüs durağında bekleyenlere çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası gözaltına alınan özel halk otobüsü sürücüsü Selim Karakaya , Üsküdar  Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi\'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi\'ne sevkedildi. Karakaya gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. 

(fotoğraflı)

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