Üsküdar'da 16 mahalleyi kapsayacak kentsel dönüşüme onay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mart ayı toplantısının 5. birleşiminde, Üsküdar'da 16 mahalleyi kapsayacak ve ilçe nüfusunun yarısını ilgilendiren kentsel dönüşümün başlamasına ilişkin "Üsküdar İlçesi, 1/5000 Ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporu belediye meclisinde onaylandı.

NTV'de yer alan habere göre, mecliste Üsküdar ilçesinde kentsel dönüşümle ilgili komisyon raporu görüşüldü. Oylama sunulan "Üsküdar İlçesi, 1/5000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu", AK Partili meclis üyelerinin "evet", CHP'li Meclis üyelerinin "ret" oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bölgede yaklaşık 270 bin kişi yaşıyor ve bu vatandaşlarımızı ilgilendiren bir Meclis kararı alınmış oldu. 1/5000'lik planlar geçmiş oldu. Nisan ayında da inşallah ilçe belediye meclisinde 1/1000'lik planları yapacağız. Bu meclis kararı 2960 Sayılı Boğaz Kanunu'ndaki haklara göre vatandaşa yeni imar haklarının verilmesinin önünü açıyor. Bölgenin ne yazık ki tamamı kaçak yapılarla dolu. Mecliste geçen karar kentsel dönüşümün de önünü açıyor. " dedi.