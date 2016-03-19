T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üsküdar'da 16 mahalleyi kapsayacak kentsel dönüşüme onay

Kentsel dönüşüm ilçe nüfusunun yarısını kapsayacak

19 Mart 2016 12:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mart ayı toplantısının 5. birleşiminde, Üsküdar'da 16 mahalleyi kapsayacak ve ilçe nüfusunun yarısını ilgilendiren kentsel dönüşümün başlamasına ilişkin "Üsküdar İlçesi, 1/5000 Ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporu belediye meclisinde onaylandı.

NTV'de yer alan habere göre, mecliste Üsküdar ilçesinde kentsel dönüşümle ilgili komisyon raporu görüşüldü. Oylama sunulan "Üsküdar İlçesi, 1/5000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu", AK Partili meclis üyelerinin "evet", CHP'li Meclis üyelerinin "ret" oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.  

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bölgede yaklaşık 270 bin kişi yaşıyor ve bu vatandaşlarımızı ilgilendiren bir Meclis kararı alınmış oldu. 1/5000'lik planlar geçmiş oldu. Nisan ayında da inşallah ilçe belediye meclisinde 1/1000'lik planları yapacağız. Bu meclis kararı 2960 Sayılı Boğaz Kanunu'ndaki haklara göre vatandaşa yeni imar haklarının verilmesinin önünü açıyor. Bölgenin ne yazık ki tamamı kaçak yapılarla dolu. Mecliste geçen karar kentsel dönüşümün de önünü açıyor. " dedi.

ETİKETLER

üsküdarkentsel dönüşümmahalleistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24