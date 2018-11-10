T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÜSKÜDAR'DA 09.05

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünden Türkiye'nin her yerinde anma törenleri düzenleniyor

10 Kasım 2018 15:03

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıl dönümünden Türkiye\'nin her yerinde anma törenleri düzenleniyor. Bir vatandaş da Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerindeki evinden 09.05\'te caddeyi kayda giriyor. Saygı için çalınan sirenlerle bir kadın kadraja giriyor. Issız sokakta tek başına yürürken bir anda duruyor ve saygı duruşunda bulunuyor. 

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Siren sesleri
-Kadının yürümesi
-Durması
-Saygı duruşunda bulunması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Erhan TEKTENİSTANBUL DHA UluMustafa Kemal AtatürkTürkiyeBirBahçelievler Mahallesi Sultan Murat CaddesiSaygıIssızDökümü Siren
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24