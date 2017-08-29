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Üsküdar sahilyolu göle döndü

  Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA) - METEOROLOJİ müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

29 Ağustos 2017 22:15

 

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA) - METEOROLOJİ müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul\'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı ilçelerinde etkili olan yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar sahil yolu bazı noktaları yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yağmur kazalara da neden oldu. Sahil yolunda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çıktı. Kazada hafif yaralana sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.


(FOTOĞRAF) 

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