Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı

İstanbul Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak; Koronavirüs tedbirlerince Üsküdar Belediyesi tarafından yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı evde kalınması uyarısını uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi belediye ve kaymakamlığı hareket geçirdi.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı'nın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Belediye zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.