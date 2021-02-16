Üsküdar'da elektriği dahi bağlatılmayan dükkâna geriye dönük 10 yıllık fatura kesildi

İstanbul Üsküdar'daki dükkanına yıllarca kiracı bulamayan, elektrik dahi bağlatmayan 82 yaşındaki Cemal Yılmaz'a enerji dağıtım şirketi tarafından geriye dönük 10 yıllık elektrik faturası gönderildi. Faturaya defalarca şikâyet yazısı gönderen Yılmaz'a cevap vermeyen şirket, müşteriye zamanında bilgi vermediği için 25 lira ticari kalite tazminatı ödemeye karar verdi. Ancak şirket alacağından vazgeçmeyip icraya verdi. Cemal Yılmaz, elektrik aboneliği bile olmayan dükkanına gelen 2 bin 534 liralık fatura nedeniyle bu yaşta mahkemeye gideceğini söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, olay, Cemal Yılmaz'ın yıllardır boş duran dükkânına kiracı çıkmasıyla patlak verdi. Yılmaz'ın 1987'de yaptırdığı dükkânına 2019'da bir kadın girişimci börek satmak amacıyla talip oldu. Kadın girişimci dükkanın elektriğini açtırmak için dağıtım şirketine başvurdu. Bunun üzerine Cemal Yılmaz'a 2009-2019 dönemini kapsayan 2 bin 534 TL'lik fatura gönderildi.

Şirketten yanıt yok

Ankara'da yaşayan Cemal Yılmaz, borcun detayını öğrenmek için Anadolu Yakası elektrik dağıtım şirketine başvurdu. Yılmaz, şirketten, abone başvurusuna ilişkin kayıtların varsa kendisine ibraz edilmesini, ıslak imzalı başvuru dilekçesi ile nüfus kaydı örneğinin gösterilmesini talep etti. Ancak şirket yanıt vermedi. İcra takibinin başlayacağı uyarısı yapan şirket, performans kuralları gereği, kendi kendine ceza kesip Yılmaz'a ticari kalite tazminatı ödemeye karar verdi. Yılmaz, “Ben 25 liranızı istemiyorum, yanlışı düzeltin” yanıtı verip parayı almadı.

Cemal Yılmaz, faturayla ilgili yasal icra işleminin başladığını ancak fiilen icraya gelinmediğini belirtirken, “İcra uygulanırsa hakkımızı mecburen bu yaşta mahkeme kapılarında arayacağız” dedi.

Yılmaz'a gönderilen faturada 2 bin 21 liralık elektrik tüketildiği belirtilirken faturaya 31 lira 67 kuruş TRT payı olmak üzere 513 lira da vergi ve fon payı eklendi.