Üsküdar'da 5 katlı binada patlama: 4 kişi yaralandı, 6 bina tahliye edildi

Üsküdar'da 5 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemeye göre 4 kişi yaralandı.

Üsküdar'daki binada saat 13.30 sıralarında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamayla 4'üncü kattaki dairede büyük hasar oluştu. Çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralandı.

Patlama sonrası 6 bina tahliye edildi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Patlama sonrası 6 bina tahliye edildi. Ölen vatandaşımız yok. 3 yaralımız var. 2'sinin durumu çok hafif. Biri patlamanın şiddetiyle pencereden yere düşüyor. Kırıkları var. Diğer yaralılarımız bina içinde yaralananlar. Bize gelen ilk bilgiye göre patlamanın nedeni doğalgaz." dedi.

İstanbul Valisi: İ lk belirlemelere göre patlama doğal gaz nedeniyle meydana geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "Üsküdar’da ilk belirlemelere göre doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan 4 hemşehrimize Allah’tan acil şifalar diliyorum." bilgisini paylaştı.