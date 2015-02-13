Üsküdar Belediyesi'nden 5 bin 774 öğrenciye burs

Üsküdar Belediyesi eğitim hayatına zor şartlarda devam eden dar gelirli 6 ilkokul ortaokul ve lise öğrencisine, 1 milyon 732 bin TL tutarında nakdi yardımda bulundu.



Üsküdar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmada ilçedeki 120 farklı öğretim kurumunda eğitim gören dar gelirli 6 bin öğrenci tespit edildi.



Her yıl güncellenen projede tespit edilen dar gelirli öğrencilere 150 TL’ lik 2 ayrı taksitle 300 TL’lik burs imkânı sağlandı.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bursların dağıtıldığı Gençlik Merkezi’ne gelerek Sosyal İşler Müdürü Zekeriya Şanlıer’den bilgi aldı. Gençlere yönelik pek çok projeyi hayata geçiren Başkan Türkmen, “Gerçekleştirilen bu desteği, hemşerilerimiz minik bir armağan olarak değerlendirsin. Eğitime olan desteklerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.



Başkan Türkmen, burs almak için sıra bekleyen gençlerle de bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.