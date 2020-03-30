"Üsküdar Belediyesi, Kirazlıtepe sakinlerine 'ya imza atarsın ya da tapulu arazini ve evini satarım' diyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’un her yerinden görünmesini” istediği Büyük Çamlıca Camisi’nin dibindeki Kirazlıtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm devam ediyor. Mahalle sakini Bayram Ali Kot, onlarca işçinin maskesiz mahallede çalıştığına ve Üsküdar Belediyesi’nin çoğunluğunu sağlayamadığı parsellerde çalışmalarını sürdüğün dikkati çekerken; bölge sakinlerinin avukatı Onur Cingil, "Cumhurbaşkanı’nın evlerde kalın dediği bir ortamda, Üsküdar Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı’nı dinlememekte, belediye yetkilileri halkı imzaya çağırmaktadır” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Kirazlıtepe Mahallesi’nde bakanlık bazı parsellerde çoğunluğu sağladı ve inşaat başladı. İnşaat çalışmalarının Koronavirüs'le mücadele ederken de sürdüğü öğrenildi. Bölge sakinlerinin avukatı Onur Cingil mahalle sakinlerinin tek isteğinin bir sözleşme olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İmza atmayanlarla ilgili olarak satış kararları gönderiliyor"

“Yani hukuki güvence ve haklarına karşılık ne verileceğinin belli olması, evlerinin belirli olması. Üsküdar Belediyesi insanları yıldırarak, kandırarak, korkutarak bir bilinmeze imza attırıyor. İmza attırdıkları evrak sözleşme değil ve imza atanların sözleşmeye korunmuş ve belirlenmiş bir evi yok. İmza atmayanlarla ilgili olarak satış kararları gönderiliyor. Yani ‘ya imza atarsın ya da senin alın teriyle kazandığın helal parayla sahip olduğun tapulu arazini ve evini satarım' diyor. Bunu bu zor günlerde de devam ediyor.

Herkes evde kalın dediği zamanlarda, Cumhurbaşkanı’nın evlerde kalın dediği bir ortamda, Üsküdar Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı’nı dinlememekte, belediye yetkilileri halkı imzaya çağırmaktadır. Millet korona ile mücadele ederken nasıl olur da halkın tapularını toplarız diye uğraşıyorlar. Bir de imza vermeyenler için de belediye satış tebligatlarını hazırlıyorlarmış. Sebebi mahkemeler kısmi adli tatilde satışları durduramayız diye düşünüyorlar. Mahkemelerde Yürütmenin Durdurulması gibi acil işlerle kararlar verilmekte. Çekindiğimiz bir şey yok. Şu an yoğun bir şekilde imza için akıl çelmeye çalışıyorlar. Bir sokağa çıkma yasağı çıksa Kirazlıtepe’yi sırf imza alabilmek için muaf tutarlar”