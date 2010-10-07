-ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞÇİLERİNE YÜZDE 12 ZAM İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Üsküdar Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş Sendikası) arasında 173 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Belediye-İş Sendikası İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı Hasan Koç arasında imzalanan sözleşme, 1 Mart 2010-29 Şubat 2012 tarihlerini kapsıyor. Yapılan sözleşme ile 173 işçi, ilk yıl yüzde 12 zam alırken, ikinci yıl zammı enflasyon oranında olacak. İşçiler ayrıca 278 TL'lik sosyal yardım paketinden faydalanacak. Sözleşmeyle işçiler, öğrenim gören her çocuğu için sözleşmenin birinci yılında bir kez Kasım ayında ödenmek üzere ilköğrenim için 169, orta öğrenim için 198 ve yüksek öğrenim için de 297 TL öğrenim yardımı alacak. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara da yaptığı açıklamada, çalışanın terinin soğumadan emeğinin karşılığının ödenmesini kendilerine ilke edindiklerini belirterek, sendika yönetimine de uzlaşmacı tutumlarından dolayı teşekkür etti. Şube Başkanı Hasan Koç ise belediyenin nitelikli hizmet alabilmesi için çalışan memnuniyetini maksimum düzeyde tutması gerektiğini, Üsküdar Belediyesinin de bu anlamda önemli bir adım attığını kaydetti. Koç, Üsküdar Belediye Başkanı Kara'nın iş ve çalışma barışına sunduğu katkı ve işçilerin demokratik tavırlarına olan anlayışlı yaklaşımının kendilerini memnun ettiğini ve bu tavrın devamını beklediklerini vurguladı.