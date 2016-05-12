Üsküdar Belediyesi, borcuna karşılık Validebağ Koru Camii'nin bulunduğu araziyi Hazine'ye devretti!

Yakın çevresinde 26 tane cami olmasına rağmen büyük tartışmalar sonrası Validebağ korusuna yapılan Validebağ Koru Camii'nin bulunduğu araziyi Üsküdar Belediyesi tarafından Hazine'ye devredildiği ortaya çıktı.

İstanbul’da Anadolu yakasının yeşil alan olarak kalmış tek bölgesi olan Validebağ korusuna 21 Eylül 2014 tarihinde ilk kepçe darbesi vurulmuş ve büyük tartışmalara neden olmuştu. “Koru imara açılıyor” gerekçesiyle cami inşaatını durdurmak için bölge sakinleri ve çevreciler dava açmış, aylar süren protesto gösterilerinde, alana sahip çıkanlarla, belediye ve polis karşı karşıya gelmiş zaman zaman sert müdahalelere varan gerginlikler yaşanmıştı. Tartışmaların ardından cami 10 ay sonra tamamlanmış ve 17 Temmuz 2015 tarihinde Ramazan bayramında ibadete açılmıştı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Koru Camii’nin açılışında cuma namazı kılmış ve çıkışta “Burada yaşanan sıkıntılar unutuldu, ama cami unutulmayacak” demişti.

Yapım süreci sert tartışmalara neden olan Validebağ’daki Koru Camii’nin üzerinde bulunduğu arsa Üsküdar Belediyesi tarafından Hazine’ye devredildi. Konuyla ilgili Sözcü’den Deniz Ayas'a konuşan Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li üyesi Nezih Küçükerden, ”Söz konusu karar Mayıs ayının ilk toplantısında alındı. Kararla sadece Validebağ’daki Koru camii değil aynı zamanda Soyak sitesindeki camii de hazineye devredildi” dedi. 4 arsadan oluşan devrin 27 milyonluk bir vergi borcuna karşılık yapıldığını belirten Küçükerden “Bu Üsküdar Belediyesi bütçesinin 8’de birine karşılık gelen bir rakam ve bu kararla cami artık Hazine’nin oldu” dedi. Kararın şimdilik iki camiyle sınırlı kaldığını belirten Küçükerden, “Validebağ korusu için şimdilik böyle bir durum söz konusu değil ama bu bundan sonra olmayacak anlamına da gelmiyor” diye konuştu.

Lojmanı ve sohbet odası da vardı

Validebağ’daki Koru Camii 200 metrekare alan üzerine oturtuldu. Camide 350’si erkek, 150’si de kadın olmak üzere yaklaşık 500 kişi ibadet yapabiliyor. Camide ayrıca bir sohbet evi ile bir de imam lojmanı bulunuyor.

Cami arazisinin devrine ilişkin belge şöyle: