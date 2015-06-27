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Üsküdar Amerikan Lisesi müdürüne silahlı saldırı!

Müdür saldırıyı, notları düşük olan bir kızın ailesi tarafından organize ediliğini ileri sürdü

27 Haziran 2015 16:19

İstanbul Üsküdar'da Üsküdar Amerikan Lisesi'nin Amerikalı müdürü Eric Trujillo ve eşi, dün araçlarıyla evden ayrılırken silahlı saldırıya uğradı. Olayda yara almayan çift, saldırıyı düşük not olan öğrencinin ebebeyninin planladığını ileri sürdü

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından Üsküdar Amerikan Lisesi'nin Amerikalı Müdürü Eric Trujillo ve eşi silahlı saldırıya uğradı. Dün sabah eşi ile birlikte okula giderken araçlarına ateş edildi. Kurşunlardan biri aracın arka lastiğine isabet ederken , saldırıyı fark eden müdür gaza yüklenerek olay yerinden hızla uzaklaştı, ardından polise giderek şikayetçi oldu. 

 

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