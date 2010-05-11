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Dünya

'Usame Bin Ladin'in yerini biliyorlar'

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Pakistan'da bazı hükümet üyelerinin El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in yerini bildiğini savundu.

11 Mayıs 2010 03:00

T24- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Pakistan'da bazı hükümet üyelerinin El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in yerini bildiğini savundu. 
    

Pakistan'da İngilizce yayımlanan Dawn News gazetesi, Clinton'un bir Amerikan televizyonuna verdiği demeçte, bazı Pakistanlı bakanların, Bin Ladin ve Taliban lideri Molla Ömer'in saklandığı yeri bildiğine inandığını söylediğini bildirdi.


Habere göre, ABD Dışişleri Bakanı, 1 mayısta New York'ta ele geçirilen patlayıcı yüklü araçla ilgili olarak gözaltına alınan Pakistan kökenli Amerikan vatandaşı Faysal Şahzad ve diğer terör zanlılarının adalete teslim edilmesi konusunda Pakistan'dan daha fazla işbirliği beklediğini de ifade etti.


Clinton, Pakistan'ın terörle mücadele çabalarını önemli ölçüde arttırdığını ancak ABD'nin bundan daha fazlasını beklediğini sözlerine ekledi. (Cnntürk)

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