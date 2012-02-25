Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü ev yıkıldı

Pakistan, ülkenin kuzeybatısındaki Abbottabad kentinde, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı güçlerin Usame Bin Ladin'i bularak öldürdüğü ev yıkıldı.

Güvenlik güçleri, bugün gün batımından sonra, iş makinelerini evlerin bulunduğu yere götürerek önce binaları çevreleyen yüksek dış duvarları yıkmaya başladı. Yıkım çalışması spot ışıkların yardımıyla yürütüldü.

Geçen yıl Mayıs ayında Amerikan güçlerinden özel bir ekip, gece saatlerinde gizli helikopterlerle Bin Ladin'in gizlendiği yöreye uçuş yapmış, yüksek duvarlar ardında gizlenen binalarda gerçekleştirilen operasyon sırasında, Usame Bin Ladin dahil, toplam 5 kişiyi öldürmüştü.

Operasyondan 40 dakika sonra, Amerikan askeri birliği Bin Ladin'in cesedi ile birçok bilgisayar gerecini, verileri ve Bin Ladin'in faaliyetleriyle el Kaide hakkındaki istihbaratı yanlarına alarak yöreden ayrılmıştı. Muhabirler, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına düzenlediği bir operasyonla Usame Bin Ladin'i öldürmesinin Pakistan'ı zor durumda bıraktığını belirtiyor, operasyonun gerçekleştiği bu evin de acı bir şekilde olayı hatırlatmaya devam ettiğine işaret ediyorlar. (BBC Türkçe)