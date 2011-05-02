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Dünya

USAME BİN LADİN'İN ÖLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ  WASHINGTON (A.A)

02 Mayıs 2011 10:20

-USAME BİN LADİN'İN ÖLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ  WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - Amerikan CNN televizyonu, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldüğünü bildirdi. CNN, ABD yönetiminden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bin Ladin'in cesedinin, ABD'li yetkililerin elinde olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Barack Obama da, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldüğünü açıkladı. -İSLAMABAD YAKINLARINDAKİ BİR EVDE ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI- Amerikalı üst düzey bir terörle mücadele yetkilisi, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'da kara operasyonu sonucunda öldürüldüğünü bildirdi. Amerikan AP ajansının haberine göre, Amerikalı üst düzey iki terörle mücadele yetkilisi, Bin Ladin'in Pakistan'da geçen hafta öldürüldüğünü doğruladı. Yetkililerden biri, Bin Ladin'in insansız hava aracıyla değil, kara operasyonu sonucunda öldürüldüğünü söylerken, her iki yetkili de, operasyonun Amerikan istihbaratına dayanarak düzenlendiğini ve ABD'nin Bin Ladin'in cesedine sahip olduğunu belirtti. Aynı ajansın haberinde, Pakistanlı üst düzey bir istihbarat yetkilisinin, Bin Ladin'in Pakistan'da öldürüldüğünü doğruladığı bilgisi yer alırken, Amerikalı bir yetkili de, Bin Ladin'in Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki bir evde öldürüldüğünü kaydetti.

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