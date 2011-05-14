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Dünya

‘Usame Bin Ladin’in evinde porno bulundu’

eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in evinde porno kasetlerinin de ele geçirildiği iddia edildi.

14 Mayıs 2011 03:00

T24 - ABD güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in evinde porno kasetlerinin de ele geçirildiği iddia edildi.

Kimliklerinin saklı kalması şartıyla Reuters ajansına konuşan eski ve yeni Amerikalı yetkililer, görüntülerin elektronik ortamda videoya kaydedildiğini söyledi. Yetkililer, kasetlerin evin neresinde ele geçirildiği, Bin Ladin’e ait olup olmadığı veya seyrettiğine dair konularla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını da belirtti.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 


Karısını askerlerin üstüne itmiş

Bu arada operasyonun her anı kasklarında bulunan kameralar yardımıyla kaydeden SEAL komandoları, Bin Ladin’i önce evin 3. katının koridorunda görüp ateş etti, ancak ıskaladı. Komandolar Bin Ladin’i takip ederek onun odasına girdi. Beyaz bir atlet ve entari giyen Ladin, karısını odaya giren ikinci komandonun üzerine itti. Sonrasında Bin Ladin göğsünden ve başından vurularak öldü. Öte yandan Bin Ladin’in, örgüt militanları ile ABD’li yetkililer tarafından tespit edilemeyen bir e-posta sistemi sayesinde görüştüğü ortaya çıktı. AP’ye konuşan bir terörle mücadele yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Bin Ladin internet bağlantısı olmayan evinde, bilgisayara yazdığı mesajları bir flaş diske
koyup, kuryesine veriyordu.

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