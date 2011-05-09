Usame bin Ladin'in evi yıkılıyor

T24 - Pakistan hükümeti, terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin'in Abodabad'da öldürüldüğü evi yıkmaya hazırlanıyor. Çok sayıda yabancı gazeteciden kenti terk etmeleri istendi.
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Pakistan medyasında yayımlanan haberlere göre hükümet, El Kaide liderinin evinin ziyaretçi akınına uğramaması ve zamanla kutsal bir mekana dönüştürülmemesi amacıyla evi yıkmaya hazırlanıyor.
Dawn News gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Bin Ladin'in evinin yıkımına yakında başlanacağı için gazetecileri uzaklaştırma kararı aldıklarını, Pakistan'ın en sakin ve huzurlu kentlerinin başında gelen Abodabad'ın El Kaide liderinin ismiyle anılmak istemediğini söyledi.
Bu arada Abodabad polisi, yabancı gazetecileri ve Bin Ladin'in evinin çevresinde bekleyen canlı yayın araçlarının en kısa zamanda kenti terk etmesini istedi.
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Son bir haftadır dünya medyasından yüzlerce gazetecinin akın ettiği Abodabad kentinde güvenlik önlemlerini artıran polis ve asker, kentte giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yapıyor.
Yabancı gazetecilerin ve şüpheli görülen kişilerin kente girişine izin verilmiyor.
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