Usame bin Ladin'in annesi ilk kez konuştu: Eylemlerinden utanç duyuyoruz

ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarından sorumlu tuttuğu ve 2 Mayıs 2011'de öldürdüğünü açıkladığı El Kaide lideri Usame bin Ladin'in annesi ilk kez konuştu. Anne Alia Ghanem, oğlunun eylemlerinden utanç duyduğunu söyledi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği izinle The Guardian muhabiri Martin Chulov Kaide liderinin annesiyle ilk mülakatı Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki evinde gerçekleştirdi. Alia Ghanem, Usame bin Ladin'den ''Annesini çok seven iyi bir çocuktu'' diye söz etti.

Ailenin 54 çocuğundan biri

1957'de Suudi Arabistan'daki en büyük inşaat şirketinin sahibi, Yemen göçmeni Muhammed bin Ladin'in 17. çocuğu olarak dünyaya gelen Usame 4 yaşındayken babası ile 4. eşi konumundaki Suriyeli Alevi annesi Alia Ghanem boşandı. Usame annesinin ikinci evliliği ve ikinci evi içinde yetişti. 11 eşten 54 çocuk yapan babası ise Usame 11 yaşındayken bir helikopter kazasında öldü.

"Üniversitede gözü kara dindar bir kişiliğe büründü"

En büyük oğlu Usame'nin fotoğraflarıyla donattığı salonda hayattaki iki oğlu Ahmed ile Hasan ve ikinci eşi Muhammed el Attas ile birlikte Chulov'u kabul eden Alia Ghanem, Kaide liderinin 'yolunu kaybetmiş evlat' olarak portresini çizdi.

''Çok iyi bir çocuktu ve beni çok severdi'' vurgusu yapan Alia Ghanem, Usame'nin çekingen bir çocuk olduğunu, ama 20'li yaşlarında güçlü ve gözü kara dindar bir kişiliğe büründüğünü, bu değişimin iktisat eğitimi için Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'ne girmesiyle başladığını anlattı.

En büyük oğlunun üniversitede çok çalışkan bir öğrenciyken beynini yıkayan ve yaşam biçiminin değişmesine yol açan kişilerle tanıştığını söyleyen anne, ''Bir tarikat gibiydiler. Onların güttükleri dava için paraları vardı. Usame'ye hep onlardan uzak durmasını söyledim, o da bana ne işler karıştırdığını hiç itiraf etmedi, çünkü beni çok severdi'' dedi.

Usame bin Ladin (sağdan ikinci), 1971'de ailesiyle birlikte İsveç seyahatinde

İhvan'la tanışınca

Usame bin Ladin, üniversitedeyken Müslüman Kardeşler üyesi Abdullah Azzam ile tanıştı, daha sonra Suudi Arabistan'dan sürülen Abdullah Azzam, Usame'nin ruhani danışmanı haline geldi.

O döneme denk gelen 1979'da Mısır, İsrail'le barış anlaşması yapmış, İran'da İslam devrimi Şah'ı devirmiş ve Sovyetler Afganistan'ı işgal etmişti. Usame de 1980'lerde Sovyetlere karşı savaşmak için Afganistan'a gitti.

"Onun cihatçı yüzüyle biz tanışmadık"

Usame'nin üvey erkek kardeşi Ahmed ise annesinin en büyük oğlunu çok sevdiği için gerçekleri inkar ettiğini belirterek ''Usame yerine çevresindekileri suçluyor. Bizim gibi annem de onun sadece iyi yüzünü biliyor. Onun cihatçı yüzüyle biz tanışmadık" dedi.

Hasan da Usame'nin 1980'lerdeki Afganistan dönemini ''O zamanlar onunla tanışan herkes kendisine saygı duyardı. Başta biz de onunla çok gurur duyuyorduk. Suudi hükümeti bile ona çok asil, çok saygın muamele ediyordu'' şeklinde özetleyrek şöyle devam etti:

''Ve sonra mücahit Usame geldi… Bir insan olarak kendisiyle gurur duymuyorum. Küresel sahnede yıldız mertebesine ulaştı, tüm bunlar bir hiç içindi.''

"Oğlumun bir gün cihatçı olacağı hiç aklıma gelmezdi"

Alia da Usame'nin aile işi görüntüsü vererek bütün parasını Afganistan için harcadığını anlatırken oğlunun bir gün cihatçı olacağının hiç aklından geçmediğini savundu.

Dünyaya ilk getirdiği çocuğun hep uzakta olmasının kendisinin yaşamını zorlaştırdığını dile getiren Alia, Usame'yi son kez 1999'da Afganistan'da gördüklerini söyledi.

O yıl Usame'yi Afganistan'ın Kandahar kentindeki üssünde iki kez ziyaret etmişler. Alia ''Havaalanı yakınında Ruslardan ele geçirdikleri bir yerdi. Usame bizi ağırladığı için çok mutluydu, her gün bizi gezdirdi, hatta bir hayvan öldürüp bizim için ziyafet verdi ve herkesi çağırdı'' dedi.

"Eylemlerinden utanç duyuyoruz"

Ahmed, ABD'yi vuran 11 Eylül saldırılarının haberleri gelir gelmez gerisinde Usame'nin olduğunu ailenin anladığını, en büyüğünden en küçüğüne bütün kardeşlerinin Usame'nin eylemlerinden utanç duyduğunu ve bunun korkunç sonuçlarıyla karşılaşacaklarını bildiklerini anlattı.

Saldırıların ardından Ladin ailesinin tüm üyelerinin Suudi Arabistan'a çağrıldığını, yetkililer tarafından sorgulandığını, resmi gözetim altına alındığını, bir süre seyahat ve ülkeden çıkış yasağına maruz kaldığını belirtti.

11 Eylül saldırılarının üzerinden 17 yıl geçmişken Ladinler, Suudi Arabistan içinde ve dışında görece seyahat serbestliğine sahip. Ladinler, 11 Eylül sonrası kısa süreli mali zorluklar yaşadılar ama şu an hala Suudi Arabistan'ın en zengin ailelerinden biri olmaya devam ediyorlar.