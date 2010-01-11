Usame Bin Ladin öldü mü?

T24- Tarihin en büyük insan avının hedefi olmasına rağmen yakalanamayan El Kaide liderinin ölmüş olabileceği düşünülüyor. Bin Ladin videolarının sahte olabileceğine inanan kilier bulunuyor.

Milliyet'te yer alan habere göre,uzun süredir sesi soluğu çıkmayan El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in, 8 yıl önce Afganistan, Tora Bora’daki üssünde bir ABD bombası veya ciddi böbrek rahatsızlığı yüzünden ölmüş olabileceği belirtiliyor. Bin Ladin’e ait olabileceği açıklanan ses bantlarının da ABD gizli servisleri tarafından “teröre karşı savaş” için geçerli bir mazeret yaratmak amacıyla üretilmiş olabileceği iddiaları inanılan komplo teorilerinden.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, 10 yıl boyunca tarihteki en büyük insan avından kurtulmayı başaran dünyanın en çok aranan adamının hayatta olup olmadığı bilinmiyor. ABD yönetiminin Afganistan/Pakistan politikalarıyla ilgili biriminin başkanı Bruce Riedel de, “Nerede olduğuna dair elimizde bir ipucu yok” demişti. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Bin Ladin’e ait olduğu söylenen çok sayıda ses ve video kaydı ortaya çıktı. Ancak bunların gerçekliğine ilişkin hep soru işaretleri oldu. Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik saldırıları sorgulayan 9/11 Hareketi üyesi David Ray Griffin, “Bu bantların hiçbirinin gerçekliği kanıtlanamıyor. En az üçününse sahte olduğu biliniyor. Ve birileri sahte Bin Ladin videoları yapıyorsa, tüm video ve ses kayıtlarının sahte olabileceği şüphesi doğar” diyor.



Griffin, 11 Eylül saldırılarının ardından 2001’in Aralık ayında yayınlanan ve Bin Ladin’in saldırıların sorumluluğunu üstlendiği nadir videolardan birine dikkat çekiyor. Bu filmde Bin Ladin’in önceki videolarından farklı olduğunu söyleyen Griffin, El Kaide liderinin daha kilolu, kısa parmaklı ve diğer eliyle yazı yazarken görüldüğünü belirtiyor.

Videolardan biri de Ekim 2004’te ABD Başkanlık seçimlerinden günler önce yayınlandı. Griffin, Bin Ladin’in bu videosunun George W. Bush’un ikinci kez başkan seçilmesini sağladığını düşünüyor.



Eski CIA ajanı Robert Baer, videoları El Kaide’nin manipule edebileceğini söylüyor. 11 Eylül’den bu yana Bin Ladin’in çoğu yalnızca sesli yaklaşık 40 açıklaması yayınlandı. Son ikisi Barack Obama’nın başkanlığı olmak üzere birçoğu güncel referanslar içeriyordu. Bu durumdan yola çıkan eski CIA ajanı Mike Schuer de Bin Ladin’in hayatta olduğuna inanıyor.



Bin Ladin’in yerine El Vuheyşi

Usame Bin Ladin’in öldüğü ya da ağır hasta olduğu yolundaki haberlerin yoğunlaşması ardından terör örgütü El Kaide’nin başına Bin Ladin’in yakın yardımcılarından Ebu Basir Nasır El Vuheyşi’nin getirildiği iddia edildi.

İngiltere’de pazar günleri yayımlanan People gazetesi, Amsterdam-Detroit seferini yapan, içinde 290 kişi bulunan Delta Airlines uçağını havada patlatmak isteyen Nijeryalı Ömer Faruk Abdulmuttalib’in verdiği ifadelere dayanarak Abdulmuttalib’in El Vuheyşi ile yüz yüze görüştüğünü ve eylem emrini bizzat ondan aldığına dikkat çekti.



Gazete, İngiltere Avam Kamarası’nın terörle mücadele komisyonunun ikinci başkanı, milletvekili Patrick Mercer’in de Huveyşi’ye El Kaide’de ‘cihadist’ eylemlerini canlandırmak için büyük sorumluluklar verildiğini ve bu kişiyi Bin Ladin’in halefi olarak düşündüğü yolundaki sözlerini aktardı. Bir üst düzey İngiliz güvenlik kaynağı da, Şubat 2006’da Yemen’de tutulduğu hapishaneden 22 arkadaşıyla birlikte kaçan Vuheyşi’nin El Kaide Örgütü içinde giderek güçlendiği yolundaki sözlerine de yer verdi.