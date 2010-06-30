'Usame Bin Ladin öldü'

T24- Takvim gazetesinin bugünkü (30 Haziran 2010) manşetinde yer alan Bülent Erandaç imzalı haber büyük tartışmalara yol açacak bir iddia içeriyor. Erandaç Usame Bin Ladin'in 2007'de öldüğünü fakat ABD'nin hala adını kullandığını onu yaşattığını yazdı.



Bülent Erandaç'ın 30 Haziran 2010 tarihli yazısı şöyle:





El-Kaide lideri 13 Aralık 2007'de böbrek yetmezliğinden öldü. Ancak CIA Başkanı Panetta, önceki gün, '10 yıldır Ladin'den haber alamıyoruz' dedi...



Dünyanın en büyük istihbarat örgütü CIA Başkanı Leon Panetta, önceki gün, "10 yıldır Usame Bin Ladin'den haber alamıyoruz" açıklaması yaptı. CIA Şefi Panetta, bir kaç hafta önce de, El- Kaide'nin 3 numaralı adamını öldürdüklerini belirterek, "Ladin, Pakistan sınırında. Baskıyı sürdürürsek yakında ortaya çıkar" dedi. Oysa Afganistan'daki Türk istihbarat birimlerinden aldığım bilgiye göre, El-Kaide lideri Usame Bin Ladin, 13 Aralık 2007'de Tora Bora dağlarında öldü. Yıllar önce sol böbreği işlemez hale gelen El- Kaide lideri, 2004 yılında sağ böbreğinde de sorun yaşadı. "ABD'yi titreten" Ladin, Tora Bora'daki ilkel şartlar altında, 3 yıl tek böbreğiyle hayatta kalmaya çalıştı. 13 Aralık 2007 sabahı Ladin hayatını kaybetti.



El-Kaide liderinin ölüm haberi başta CIA olmak üzere birçok gizli serviste şok etkisi yarattı. Ancak, ABD Başkanlık seçimlerinde bile etkili olan Ladin'in ölümü, "Dünya hazır değil" gerekçesiyle açıklanmadı. Amerika ölüm gerçeğini uzun vadeli planları uğruna sakladı. Eğer saklamasaydı ve gizlemeseydi, Afganistan ve Irak işgallerine kılıf uydurmakta zorlanacaktı. Ladin ölmesine karşın, 2007'den beri Washington, sahte sesli mesaj veya video görüntüleriyle Ladin'i "yaşatıyor" ve adını kullanıyor. ABD ihtiyaç hasıl oldukça yani o andaki dünya gündemine ilişkin veya "teröre karşı savaş" stratejisinin bir parçası olarak Ladin'in teknoloji harikası kurmaca görüntülerini yayınlayarak hedef şaşırtmaya devam ediyor.



27 Aralık 2009 tarihinde Ömer Faruk Abdülmuttalib adlı Nijerya vatandaşı, Noel gününde Amerikan Delta Havayolları (Northwest) ile Amsterdam-Detroit seferini yapan uçağı güçlü bir patlayıcıyla havaya uçurmaya çalışmakla suçlandı. Ömer Faruk Abdulmuttalib verdiği ifadelerde El Vuheyşi ile yüz yüze görüştüğünü ve eylem emrini bizzat ondan aldığını söyledi. Böyle önemli bir emri Bin Ladin'in değil de, Vuheyşi'nin vermesi dikkatlerden kaçmadı. Usame Bin Ladin'in yerine Ebu Basir Nasır El Vuheyşi'nin getirildiği iddia ediliyor.



LADİN ARAŞTIRMACISI

Gelişmeler, Amerika'nın önde gelen Bin Ladin uzmanlarından olan Profesör David Ray Griffin'in , "Yaşıyor Mu, Öldü Mü" adlı kitabında açıkladığı bilimsel kanıtlara gözlerin bir daha çevrilmesine yol açtı. Bin Ladin'in 2001-2008 döneminde yayınlanan tüm mesajlarını inceleyen Griffin, tüm kasetlerin ABD ve İngiliz gizli servislerinin işi olduğunu yazıyordu. Bin Ladin'e ait olabileceği açıklanan ses bantlarının da ABD gizli servisleri tarafından üretilmiş olabileceği iddialarına dayanan komplo teorisi böylece inanırlık kazanmaya başladı.



ÖLDÜĞÜNÜ GÖSTERİR DELİLLER

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Bin Ladin'e ait olduğu söylenen çok sayıda ses ve video kaydı ortaya çıkmıştı. Ancak bunların gerçekliğine ilişkin hep soru işaretleri oldu. Bu bantların hiçbirinin gerçekliği kanıtlanamıyor. En az üçününse sahte olduğu biliniyor. Ve birileri sahte Bin Ladin videoları yapıyorsa, tüm video ve ses kayıtlarının sahte olabileceği şüphesi doğmuş durumda. Bin Ladin'in son gerçek ses kaydı, 28 Eylül 2001'de yayınlandı. El Kaide lideri o kasette 11 Eylül saldırılarının sorumluluğunu reddetmiş, "Biz masum öldürmeyiz" demişti.



Son gerçek videosunu 3 Kasım 2001'de yayınladığında, gizleme içerisinde son derece solgun görünüyordu. "Kâfirlerin başında George W. Bush var" dese de, "11 Eylül'ü biz yapmadık" iddiasını tekrarlamıştı. Bu tarihten sonra yayınlanan ve 11 Eylül'ün sorumluluğunu üstlenen görüntülerdeki kişi, makyajla Bin Ladin'e benzetilmiş bir aktördü. Kalın burnu, cüssesi, büyük elleri, esmerliği ve farklı sakal rengi onu ele veriyor. Vahhabiler asla altın takmaz. Bazı görüntülerde Bin Ladin altın yüzük takıyor. Ayrıca Bin Ladin solak, oysa görüntülerde sağ elle yazıyordu. Bin Ladin bir kasetinde "11 Eylül'de demir iskeletli o koca binaları yıktık" diyor. Oysa bir inşaat mühendisi olarak bunu söylemez, çünkü gökdelenlerin demir değil, çelik iskeletli olduğunu bilir. Videolardan biri de Ekim 2004'te ABD Başkanlık seçimlerinden günler önce yayınlandı. Bu video George W. Bush'un ikinci kez başkan seçilmesini sağladı.



ZERDARİ'NİN AÇIKLAMASI



Pakistan devlet başkanı Asıf Ali Zerdari, Mayıs 2009'da yaptığı açıklamada, 11 Eylül Saldırısı'ndan 3 ay sonra El Kaide liderini Tora Bora'da yakalayarak ABD yönetimine teslim ettiklerini ancak Bin Ladin'in kısa bir süre sonra serbest bırakıldığını öne sürmüştü. Zerdali, bu ifşaatı esnasında Bin Ladin'in yaşadığını düşünmediğini de söylemişti.



Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh "Ladin yakalansaydı Afganistan'ın işgal gerekçesi biterdi. ABD bunu istemedi" dedi. ABD'nin Afganistan/Pakistan politikalarını belirleyen Bruce Riedel ise "Bin Ladin'in nerede olduğuna dair elimizde bir ipucu yok" demişti.