-USAME BİN LADİN KİMDİR? ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - ABD güçleri tarafından Pakistan'da öldürüldüğü açıklanan Usame bin Ladin, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de uçaklarla düzenlenen kanlı saldırıların sorumlusu olarak adını bütün dünyaya duyurdu. Yemen'den Suudi Arabistan'a göç eden işadamı Muhammed bin Ladin'in oğlu Usame bin Ladin, Afganistan'da Sovyet işgaline karşı bir militan olarak savaşırken, dünyada özellikle Batı karşıtı, cihadın sembolü oldu. Riyad'da 1957 yılında doğan Usame bin Ladin, Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesinde mühendislik ve ticaret okurken 1973 yılından itibaren İslami gruplarla ilişkiye girdi. Sovyetlerin 1979 yılında Afganistan'ı işgal etmesi üzerine, o dönemde Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde çok taraftar bulan cihat çağrısına katılan Bin Ladin, Suudi yetkililerin yardımıyla Afgan mücahitlere lojistik desteğin öncülüğüne soyundu. Sovyet karşıtı gerillanın arka üssü olan Pakistan'ın Peşaver kentine yerleşen Usame bin Ladin, bu direnişin başlıca örgütleyicilerinden Filistinli Abdullah Azam ile tanıştı. Bin Ladin'in bulunduğu üsse çoğu Arap olmak üzere Müslüman ülkelerden gönüllüler aktı. Bin Ladin bu kişileri örgütleyerek, gelecekte oluşacak El Kaide'nin temellerini attı. ABD'nin istihbarat örgütü CIA'nın dolaylı desteğiyle Sovyetler'e karşı savaşan Bin Ladin, günü geldiğinde ABD'nin bir numaralı aranan adamı oldu. Sovyet işgalinden sonra 1989 yılında ülkesine bir kahraman olarak dönen Bin Ladin, cihat ile ilgili konferanslar düzenledi. Suudi yönetimi eleştirileri ve muhalefete desteği nedeniyle 1992 yılında pasaportunu iptal edince Sudan'a yerleşen Bin Ladin, ABD ve Suudi ailesini kınayan fetvalar yayımlayınca 1994 yılında Suudi vatandaşlığını da kaybetti. Sudan, uluslararası baskılar üzerine 1996 yılında Bin Ladin'in ülkeyi terk etmesini istedi. Bin Ladin bundan sonra Afganistan'a görüldü. Burada eğitim kampları kuran Bin Ladin, iktidarı almalarına epey yardımcı olduğu Taliban'ın himayesinde Afganistan'da yaşadı. ABD'nin yakalanması için 5 milyon dolar ödül koyduğu Usame bin Ladin, hiçbir eylemi açıkça üstlenmedi, ama aynı zamanda hiçbirini kınamadı. Usame bin Ladin'in adı, yapılandan çok, yapılacağı iddia edilen eylemlerle anılıyordu. -BİN LADİN VE 11 EYLÜL- El Kaide'nin ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlediği saldırı dünya tarihinin tek günde düzenlenmiş en büyük terör saldırılarından biri olarak biliniyor. El Kaide'nin 19 kamikaze pilotuyla, 11 Eylül 2001 salı günü ABD'de dört yolcu uçağının ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi İkiz Gökdelenlerine, bir diğeri de Washington D.C.'de Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. Sonuncu uçak ise Pensylvania eyaletinde yolcuların korsanlarla mücadelesi sonucu düşürüldü. 11 Eylül yıkımında iç hat seferi yapan United Airlines ve American Airlines uçakları iyi eğitim almış hava korsanı kamikaze pilotları olan teröristlerce kullanılmıştı. New York'da Dünya Ticaret Merkezi 110 katlı İkiz Gökdelenleri'nin ilki (Kuzey bina), 11 Eylül sabahı yerel saatle 08:48'de, 80. kat hizasından Mısırlı M. Atta ve Mervan El Şehhi tarafından kaçırılan yakıt yüklü Boeing yolcu uçağı ile vuruldu. İkinci uçak 18 dakika sonra yerel saatle 09:06'da 2 numaralı Güney Gökdeleni'ne çarptı. Bu sırada TV kameraları, olayı tüm dünyaya canlı yayınladı. Kuzey binanın, çelik iskelet taşıyıcıların erimesi ile 1 saat 50 dakikada "kumdan kale" gibi çökmesine karşılık, ikinci gökdelen daha alt katlardan vurulduğu için sadece 49 dakikada çöktü. Washington Dulles Havaalanı'ndan kalkan bir başka American Airlines uçağı, ellerinde bıçaklar bulunan 3. terör ekibi tarafından kaçırıldı. Saldırıyı engellemek için Langley Hava Üssü'nden 2 F-16 savaş uçağı havalandı ancak bu uçaklar daha olay yerine varamadan kaçırılan uçak Pentagon binasına çarptı. New York'un Newark Havaalanı'ndan San Francisco'ya gitmek üzere havalanan bir uçağın daha korsanlar tarafından kaçırıldığı haberi, uçaktaki yolcuların telefonla yakınlarını aramaları üzere ortaya çıktı. Bu uçağın hedefinin, Başkan George Bush olduğu saptandı. Ancak yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen korsanların elinden alınan uçak, havalimanına 130 km uzaklıkta araziye düştü. Amerikan hükümetinin araştırmalarına göre, terör saldırılarının arkasında El Kaide terör örgütünün başı Usame Bin Ladin'in ve terör örgütüne mensup 19 teröristin bulunduğu saptandı.