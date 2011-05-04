-USAME BİN LADİN GERGİNLİĞİ İSLAMABAD (A.A) - 04.05.2011 - El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktıkça, Pakistan hükümetinden tepkiler yükselmeye başladı. Pakistan'ın dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Selman Beşir, ülkesinin küresel terörizmle mücadele etmede önemli bir rol oynadığını belirterek, Amerikalı yetkililerin Pakistan hükümetine yönelttiği suçlamaları reddetti. Bin Ladin'in öldürüldüğü evin Pakistan İstihbarat Teşkilatı (ISI) tarafından bir süredir izlendiğini, bu ve benzeri bilgilerin CIA yetkilileriyle paylaşıldığını kaydeden Beşir, Amerikalı yetkililerce ülkesinin terörle mücadelede yetersizlikle suçlanması ve hedef haline gelmesini ''endişe verici'' olarak değerlendirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü Amerikan operasyonuna sert tepki gösterilmişti. Washington yönetiminin operasyon hakkında kendilerine bilgi vermemesi ve izin almamış olmasından derin kaygı ve kuşku duyulduğu belirtilen açıklamada, hiçbir ülkenin kendi topraklarına canı istediği zaman girip çıkamayacağı uyarısında bulunulmuş, bu tür yetkisiz ve tek yanlı girişimlere bir daha izin verilmeyeceği kaydedilmişti. Öte yandan İslamabad hükümeti, ABD'nin, topraklarındaki militanlara ait hedeflere insansız uçaklarla füze saldırıları düzenlenmesinden rahatsız olduğunu açıkladı. Hükümet, ABD'den, kendi topraklarında faaliyet gösteren tüm istihbarat görevlilerinin adlarını vermesini de istedi. ABD ile bölgedeki en önemli müttefiki Pakistan arasındaki ilişkilerde, ocak ayından beri gerginlik yaşanıyor. İslamabad hükümetinin bilgisi dışında Pakistan'da faaliyet gösteren bir CIA personeli, Lahor kentinde iki Pakistanlıyı vurarak öldürmesi ve bir Amerikan casus uçağının Kuzey Veziristan'da düzenlediği füze saldırısında 40'tan fazla sivilin öldürülmesi, iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük diplomatik krize yol açmıştı.