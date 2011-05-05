Usame Bin Ladin böyle öldürüldü

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Ailesi hastanede

Afgan istihbaratı şüphelenmedi

Fotoğrafı yayımlanacak

Ladin'i yakalayan Seal Timleri işte böyle eğitiliyor

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ABD'nin 10 yıldır peşinde olduğu ve yakalamak için yüz milyarlarca dolarına ve binlerce askerine mal olan El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 1 Mayıs günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın yakınlarında düzenlenen operasyonda öldürüldü.Bin Ladin'in nasıl öldürüldüğüyle ilgili çelişkili haberler tartışma yaratırken, Pakistanlı yetkililerin açıklamasına göre, El Kaide liderinin kızı, yapılan sorgulamada babasının silahsız olduğunu ve kafasından vurularak öldürüldüğünü söyledi.Pakistan güvenlik yetkilileri, ABD özel ekiplerinin Abbottabad'da bin Ladin'in yaşadığı malikaneye düzenledikleri operasyonda El Kaide liderini öldürdükten sonra cesediyle beraber bölgeden ayrıldığını bildirdi.Yetkililer, ABD ekipleri ayrıldıktan sonra eve giren Pakistan güvenlik güçlerinin evdeki iki kadın ve yaşları 2 ile 12 arasında değişen altı çocuğu gözaltına aldığını açıkladı.Gözaltındaki kişilerin Bin Ladin'in eşi ve çocukları olduğunu belirten yetkililer, Yemenli bir kadının ise ailenin özel doktoru olduğunun sanıldığını ifade etti.Pakistanlı yetkililer, bu kişilerin koruma altında olduğunu ve bazılarına tıbbi tedavi uygulandığını bildirdi. Operasyon sırasında El Kaide liderinin yanı sıra oğlu ve eşi olduğu düşünülen bir kadın daha öldürülmüştü.İlk yapılan sorgulamada, Bin Ladin'in Yemenli eşinin, Abbottabad'daki malikaneye 6-7 ay sonra taşındıklarını anlattığı belirtildi. El Kaide liderinin 12 yaşındaki kızı da, sorguda babasının sağ yakalandığını ve ABD ekipleri tarafından kafasından vurularak öldürüldüğünü söyledi.Pakistan kaynakları ayrıca, evdekilerin ABD ekiplerine ya da düşen helikoptere ateş açmadığını, helikopterin teknik sorunlardan dolayı düştüğünü söyledi.Afgan istihbarat teşkilatı Ulusal Güvenlik Yönetimi (NDS), El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü evin "şüpheli" olduğu istihbaratını geçen Ağustos'ta ABD'ye kendilerinin verdiğini açıkladı.Afgan istihbarat teşkilatından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili,buna karşın Afgan ajanlarının El Kaide liderinin burada olabileceğinden kuşkulanmadıklarını söyledi.ABD haber sitesi Drudge Report'un haberine göre ABD Başkanı Obama, bin Ladin’in öldüğüne dair en az bir fotoğrafı yayımlamaya karar verdi.El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürüldüğü ABD Başkanı Barack Obama tarafından Pazartesi günü açıklandı ancak tartışma ve kuşkular devam ediyor. Bin Ladin’in öldürüldüğüne dair kuşkuların temelinde, El Kaide liderinin öldürüldükten sonra denize atıldığının açıklanması ve cesedine ait hiçbir fotoğrafın bugüne dek yayımlanmamış olması yatıyor.ABD’nin önde gelen haber sitesi Drudge Report, Obama’nın kuşkuları gidermek için yeni bir hamlede bulunduğunu yazdı. Sitede yer alan habere göre Usame bin Ladin’in öldüğüne dair en az bir fotoğraf yayımlanacak.Site Obama’nın bu kararı dün aldığını ancak fotoğrafın yayınlanma tarihi konusunda tartışmaların devam ettiğini bildirdi.Daha önce Bin Ladin’in cesedine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf Pakistan televizyonlarında ve bazı internet sitelerinde yayınlanmış ancak daha sonra bu fotoğrafın gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.Dünyanın aranan bir numaralı ismi Usame Bin Ladin'in ölü ele geçirildiği Geromino adı verilen operasyonun yankıları hala sürüyor. Operasyonu gerçekleştiren SEAL timleri Amerikan ordusunun en seçkin birlikleri olarak biliniyor. Zorlu bir eğitimden geçen SEAL timleri son derece etkili silahlar taşıyorlar ve bunları ustalıkla kullanabiliyor. Operasyonda yaralı ele geçirilen Ladinin eşinin pasaport görüntüsü de ortaya çıktı. Operasyonun similasyon görüntüleri, yapılan operasyonun ne kadar geniş kapsamlı olduğunu gözler önüne seriyor.Dünyanın en iyi eğitimli ekibi olarak tanımlanan ABD deniz, hava ve kara komandolarına SEAL Takımı deniyor. Helikopterle çıkartma yapıp Bin Ladin'in bulunduğu binaya operasyon düzenleyen ekip ise Amerikan Deniz Komandolarının oluşturduğu SEAL 6 ekibi. 30 ila 40 kişiden oluşan SEAL 6 ekibi, yaklaşık 40 dakika boyunca sürdürdükleri operasyonda Bin Ladin ile birlikte en az 4 kişiyi daha öldürerek operasyonu başarıyla tamamlamıştı.SEAL Takımının kurulmasına 1942 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında karar verilmiş. Karada çarpışabilen ve denizden çıkarma yapabilecek seçkin bir ekip oluşturmak isteyen komutanlar SEAL Takımını kurmuş. 2009 yılında Somali'de korsanlar tarafından ele geçirilen kargo gemisi Maersk Alabama'nın Amerikalı kaptanını başarılı bir şekilde kurtaran SEAL Takımı yine gündeme gelmişti.SEAL sözcüsü Yüzbaşı Duncan Smith, dünyanın birçok yerinde bunun gibi operasyonların düzenlendiğini ifade ederek SEAL 6 ekibinin isimlerinin gizli tutulduğunu ve bunun standart bir prosedür olduğunu söyledi. Obama'da yaptığı açıklamada kendi hayatlarını Amerikalıların hayatını korumaya adayan kişiler olduğu için çok şanslı olduklarını söylemişti.Obama, "Onların isimlerini ve hikayelerini bilemeyebiliriz ancak onlar her gün özgürlüğün on saflarında yer alıyor ve biz gerçekten de huzurlu oluyoruz" şeklinde SEAL ekibini methetmişti.2009 yılındaki kayıtlara göre görevdeki SEAL komandolarının sayısının 2 bin 500 olduğu ve 30 farklı ülkede görev yaptıkları bildirildi.