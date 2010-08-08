T24 LogoT24 Logo
Gündem

UŞAK'TAKİ ORMAN YANGININDA 3 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ UŞAK (A.A)

08 Ağustos 2010 23:00

-UŞAK'TAKİ ORMAN YANGININDA 3 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ UŞAK (A.A) - 08.08.2010 - Uşak'ta çıkan yangında 3 hektar orman alanı zarar gördü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ciğerdede köyü Dereoğlu mevkisindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine, bölgeye sevk edilen Uşak Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 1 dozer, 2 su tankı ve çok sayıda yer ekibi söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, ekiplerin ve çevre köylerden gelen vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Uşak Orman İşletme Müdürü Haydar Demir, yaptığı açıklamada, yangın alanında soğutma çalışmalarına başlandığını, çalışmaların sabaha kadar süreceğini bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, yangının, piknik ateşinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24