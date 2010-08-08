-UŞAK'TAKİ ORMAN YANGININDA 3 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ UŞAK (A.A) - 08.08.2010 - Uşak'ta çıkan yangında 3 hektar orman alanı zarar gördü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ciğerdede köyü Dereoğlu mevkisindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine, bölgeye sevk edilen Uşak Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 1 dozer, 2 su tankı ve çok sayıda yer ekibi söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, ekiplerin ve çevre köylerden gelen vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Uşak Orman İşletme Müdürü Haydar Demir, yaptığı açıklamada, yangın alanında soğutma çalışmalarına başlandığını, çalışmaların sabaha kadar süreceğini bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, yangının, piknik ateşinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.