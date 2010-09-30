Uşak'taki kazada ele geçirilen patlayıcılar

T24

5 ayrı kutuya konulmuş

Kutuların üzerindeki yazılar nedeniyle Kuzey Irak ya da Ortadoğu ülkelerinde hazırlandığı tahmin edilen patlayıcıların nerelerde kullanılacağına yönelik soruşturma da sürüyor.Uşak’ta geçen hafta meydana gelen kazada yaşamını yitiren Faik Yorgun’un aracından çıkan patlayıcı düzeneklerinin görüntülerine Milliyet ulaştı. Silindir şeklindeki cips kutularının içerisine yerleştirilen A4 patlayıcılarının her birinin, doğru yerleştirildiği takdirde, bir binayı çökertecek etki yaratabileceği belirtildi. Kutuların üzerindeki yazılar nedeniyle Kuzey Irak ya da Ortadoğu ülkelerinde hazırlandığı tahmin edilen patlayıcıların nerelerde kullanılacağına yönelik soruşturma da sürüyor. Milliyet'te yer alan habere göre;Geçen hafta Uşak’ta meydana gelen kazada, 15 gün önce satın aldığı araç, kamyonla çarpışan Yorgun ölmüş, aracında yapılan incelemede, mukavva bir kutu içerisinde patlayıcılar ele geçirilmişti. Yorgun’un üzerinden de patlayıcıları harekete geçirecek fünyelerin kabloları çıkmıştı.Fotoğrafta, araçtan çıkan toplamı 5 kilogramlık A4 patlayıcıların, birer kilogramlık parçalara bölünerek, silindir şeklindeki cips kutularına yerleştirildiği görülüyor. Uzmanlar, 5 ayrı kutuya konulan patlayıcıların her birinin fünyenin ateşlenmesiyle harekete geçecek biçimde hazırlanmış olduğunu, patlayıcıları kullanacak kişinin ekstra bir çaba içerisine girmesine bile gerek olmadığını belirtiyor.Fünye sisteminin de çalışabilecek durumda olduğunu kaydedildi.Savcılık ve polis, Yorgun’un bağlantılarını, telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında, Yorgun’un aldığı araç ve ölmeden önceki son temasları da inceleniyor.