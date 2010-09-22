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Uşak'taki kaza 2. Susurluk mu?

Uşak'ta 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan terör şüphesi çıktı. Kamyonla çarpışan otomobilde A4 ve C4 karışımı bombalar ve bazı krokiler bulun

22 Eylül 2010 03:00

T24- Uşak'ın Banaz ilçesinden Afyonkarahisar'a doğru giden Veysel Devebacak'ın kullandığı kamyon, Banaz-Afyonkarahisar karayolunun 45. kilometresinde karşı istikametten gelen F.Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.


Otomobil sürücüsü F. Y., olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon şoförü Veysel Devebacak da yaralandı. Kazada hayatını kaybeden F.Y'nin "insan kaçakçılığı" suçundan sabıkası olduğu ve arandığının ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı derinleştirdi.


Bunun üzerine, otoparka çekilen otomobilde özel eğitimli köpekler yardımıyla detaylı arama yapıldı. Otomobilde 5 ayrı elektrik düzeneğine bağlı A4 ve C4 karışımı bombalar ile bomba yapımını gösteren krokiler ele geçirildi.

Susurluk skandalı

3 Kasım 1996’da Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir kamyon, bir otobomile çarpmıştı. Kazada otomobilde bulunan emniyet müdürü Hüseyin Kocadağ, Mehmet Özbey sahte kimlikli Abdullah Çatlı ve Gonca Us yaşamını yitirmişti. DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak ise yaralı olarak kurtulmuştu.      

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