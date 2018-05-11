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Uşak'ta uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta 125 polisin katıldığı 12 farklı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı

11 Mayıs 2018 20:20

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta 125 polisin katıldığı 12 farklı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen toplam 16 kişiye yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde takip başlattı. Polis, Uşak merkezli Manisa ve İstanbul illerinde eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Uşak polisi drone destekli 125 polis ile birlikte 12 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 14 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 50 gram esrar, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelileren 14\'ü de tutuklandı.

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