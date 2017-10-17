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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli adliyede

UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, polisin peşine düştüğü otomobildeki 4 kişi, yakalandı

17 Ekim 2017 16:10

UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, polisin peşine düştüğü otomobildeki 4 kişi, yakalandı. Ardından gözaltına alınan 3 kişiyle birlikte toplam 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Araçtakilerin, kaçarken, ormanlık alana attığı belirtilen poşetten uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu çıktı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, dün, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin bulunduğu bir otomobili, Organize Sanayi Bölgesi girişindeki kontrol noktasında durdurmak istedi. Uyarıyı dikkate almayan şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonunda şüpheliler, polis tarafından Güre Köyü yakınında yakalandı. Otomobildeki 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, ormanlık alana attığı poşetin içinde ise 1000 uyuşturucu hapla 8.5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Şüphelilerin sorgusunun ardından 3 kişi daha gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan toplam 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

 

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