Uşak'ta tütüncülere operasyon: 792 kilo tütün ele geçirildi

Uşak'ta faaliyet gösteren kıyılmış tütün satışı yapan işyeri ve depolara polis tarafından operasyon düzenlendi.

Uşak'ta kıyılmış tütün satışı yapan 12 iş yerine operasyon düzenleyen polis, 792 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 1959 paket içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirdi. Ruhsatsız faaliyet gösteren 9 işletmeyle, tütün ticareti belgesi bulundurmayan bir işletmeye toplam 19 bin 591 lira idari para cezası uyguladı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeye yer verildi:



"Vatandaşlarımızın ve gelecek nesillerin tütün mamullerinin zararlarından korunmasına, ülkemizde meydana gelen vergi kayıplarının önlenmesine ve yasa dışı tütün mamulü ticaretine konu olan ürünlere el konulmasına, suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör-organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesine yönelik operasyonlarımız devam etmektedir. Ülkemizin güvenliğine ve ekonomisine yönelik oluşturduğu tehdit ve zararlar nedeniyle tütün mamulleri kaçakçılığı ve toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." (DHA)