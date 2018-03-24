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Uşak'ta terör örgütü propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı

24 Mart 2018 00:58

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG\'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. 
Uşak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.B. (29) ve S.P.\'nin (21)  sosyal medya hesaplarından PKK/KCK, PYD/YPG silahlı terör örgütlerinin ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan\'ın propagandasını yaptığını tespit etti. Terör örgütlerinin eylemlerini övücü resim ve video paylaşımlarını yaptığını belirlenen S.B. ve S.P. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen Çarşamba günü evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. ve S.P. \'Terör örgütü propagandasını yapmak\' suçundan tutuklandı. 

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