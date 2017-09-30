Uşak'ta sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA) - UŞAK kent merkezinde bugün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle caddeler göle döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman sağanağa dönüşen yağış nedeniyle İzmir-Ankara karayolu 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin köprülü kavşağındaki yollar ile bazı caddeler göle döndü. Derinliği yaklaşık 2 metreyi bulan su birikintisi nedeniyle trafik durdu. Mahsur kalan araçtakiler, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kendilerini kapalı yerlere attı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

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