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Uşak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Fevzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ın Banaz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı

08 Ekim 2018 13:50

Fevzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ın Banaz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında, Uşak- Afyonkarahisar yolu Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. Banaz ilçesinden Uşak il merkezi yönüne giden Atakan Acar (28) yönetimindeki 64 FS 733 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada camdan fırlayan Şerif Ahmet Akgül (29) hayatını kaybetti. Sürücü Atakan Acar ile otomobilde bulunan Galip Ulusoy (24) ve Coşkun Ergin (30) ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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