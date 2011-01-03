-UŞAK'TA ÖĞRENCİ MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 24 YARALI UŞAK (A.A) - 03.01.2011 - Uşak'ın Eşme ilçesinde, okul servisinin devrilmesi sonucu 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesi istikametinden Eşme istikametine gelen, Ufuk Can'ın (42) kullandığı 64 EF 271 plakalı öğrenci minibüsü, Yeleğen kasabası girişinde arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada sürücü Ufuk Can (42) ile Eşme Çok Programlı Lisesi öğrencileri Süleyman Adak (18), Fatma Nur Uslu (15), Sercan Coşkun (16), Gözde Tunç (16), Fadime Cüce (15), Gülten Kocatürk (15), Sevde Karaoğlan (16), Fadime Baykal (15), Zeliha Yetim (16), Emine Taş (15), Musa Tekin (16), Emine Gök (15), Aynur Gök (15), Ayşe Akgün (17), Rukiye Aydın (16), Ahmet Avcı (15), Oğuzhan Uslu (16), Nazlıcan Gök (16), Mustafa Kaya (16), Mustafa Kılıç (16), Dilara Guyulal (15) Sedef Çalın (16) ve Emine Zengin (16) yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Eşme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumları ağır olduğu belirtilen Dilara Guyulal (15), Sedef Çalın (17) ve Emine Zengin (16) Uşak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası Eşme Kaymakamı Ömer Sağlam, Eşme Milli Eğitim Müdürü Erhan Ertem, Emniyet Müdürü Mesut Yetim ve Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mahir Sağlık yaralı öğrencileri Eşme Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.