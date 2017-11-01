Uşak'ta kaza: 1 ölü, 1 yaralı

UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, D-300 yolu üzerinde bulunan Yeni Uşak Lisesi\'nin önünde meydana geldi. İsmail Kurak\'ın kullandığı 20 YP 637 plakalı otomobil, İzmir\'den Uşak\'a giderken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve refüje çıkarak, durabilen otomobilin içindeki 23 yaşındaki Ferit Eldeniz ağır yaralanırken, sürücü Kurak, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Y

aralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Uşak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Eldeniz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücünün durumunun ise iyi olduğu belirtildi.