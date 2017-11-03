Uşak'ta 'Kaplan 1' denetimi yapıldı

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta olası bir terör saldırısının önüne geçilmesi ve asayiş ortamının sürdürülebilmesi amacıyla \'Kaplan 1\' kod adıyla yol kontrolü ve denetimi yapıldı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı, 130 jandarma görevlisinin katıldığı \'Kaplan 1\' kod adıyla, her türlü terör saldırısının önüne geçilmesi ve mevcut asayiş ortamının devam ettirilmesi amacıyla il genelindeki 21 ayrı yol kontrol noktasında denetim yaptı. Denetimde 597 araç kontrol edilerek 3 bin 349 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda denetimde hakkında arama kararı bulunan 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Denetimlerde ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi. 18 araca 11 bin 366 TL idari para cezası uygulayan ekipler, 3 aracı trafikten men etti.



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