T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uşak'ta işçi servisi devrildi: 18 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçesinde Yüksek Hızlı Tren inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü ağır, 18 kişi yaralandı

18 Mayıs 2018 17:56

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ın Eşme ilçesinde Yüksek Hızlı Tren inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 3\'ü ağır, 18 kişi yaralandı.
Kaza bugün sabah saatlerinde, Eşme-Alaşehir karayolunun 22\'nci kilometresinde meydana geldi. Yüksek Hızlı Tren inşaatında çalışan işçilerinin taşıyan 34 EV 5364 plakalı servis minibüsünün şoförü Rıdvan Vurgun (42) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, minibüs şoförü Vurgun ile araçtaki 17 işçi yaralandı. Yaralılar, kendi imkanları ile minibüsten çıktı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eşme Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3\'ünün durumunun ağır olduğu, diğerlerine ise ayakta müdahale edildiği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Feyzi DAVULCUUŞAK DHA UŞAK EşmeYüksek Hızlı TrenKazaEVRıdvan VurgunKontroldenKazadaVurgunYaralılarUşakTıp Fakültesi HastanesiEşme Devlet HastanesiYaralılardan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24