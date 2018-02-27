Uşak'ta gaybubet evi operasyonu: 5 gözaltı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 1\'i kadın 5 kişi, sahte kimliklerle yakalanıp, gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin kentte yeni örgütlenme modeli oluşturduğunu, bu kapsamdaki gaybubet evlerinde de aranan kişilerin saklandığını tespit etti. Ekipler, geçen perşembe günü, gaybubet evi olarak tespit ettiği 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 1\' i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda, sahte kimlik kartları ve sürücü belgeleri ele geçirildi. Şüphelilerin polis baskını sırasında sahte kimliklerdeki fotoğrafları makasla kestikleri ve baca deliklerine attıkları belirlendi. Ayrıca, şüpheliler hakkında, Aydın, Manisa, Aksaray ve Kayseri\'deki mahkemeler tarafından verilmiş yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Zanlılar, sorgularının tamamlanmasının ardından arandıkları kentlere gönderildi.



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