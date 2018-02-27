T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uşak'ta gaybubet evi operasyonu: 5 gözaltı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 1'i kadın 5 kişi, sahte kimliklerle yakalanıp, gözaltına alındı

27 Şubat 2018 16:08

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 1\'i kadın 5 kişi, sahte kimliklerle yakalanıp, gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin kentte yeni örgütlenme modeli oluşturduğunu, bu kapsamdaki gaybubet evlerinde de aranan kişilerin saklandığını tespit etti. Ekipler, geçen perşembe günü, gaybubet evi olarak tespit ettiği 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 1\' i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda, sahte kimlik kartları ve sürücü belgeleri ele geçirildi. Şüphelilerin polis baskını sırasında sahte kimliklerdeki fotoğrafları makasla kestikleri ve baca deliklerine attıkları belirlendi. Ayrıca, şüpheliler hakkında, Aydın, Manisa, Aksaray ve Kayseri\'deki mahkemeler tarafından verilmiş yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Zanlılar, sorgularının tamamlanmasının ardından arandıkları kentlere gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA UŞAK Fethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYUşakEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleFETÖPDYEkiplerYapılanEvlerdekiAyrıcaManisa AksarayKayseriZanlılarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24