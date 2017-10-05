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Uşak'ta 'FETÖ ablası' olduğu belirtilen 13 kadın gözaltında

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'taki FETÖ/PDY soruşturmasında, 6 ilde 'örgüt ablaları' yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 13 kadın, polis tarafından gözaltına alındı

05 Ekim 2017 15:58

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'taki FETÖ/PDY soruşturmasında, 6 ilde \'örgüt ablaları\' yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 13 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah, Uşak merkezli 6 ilde \'örgüt ablaları\' yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda haklarında gözaltına kararı verilen 16 kadından 13\'ü, evlerinde gözaltına alındı. Üç kadının ise aranmasına devam ediliyor. Gözaltına alınan 13 kadın Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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