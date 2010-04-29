Uşak'ta cinsel taciz iddiası: 1 gözaltı

T24 - Uşak'ta, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki ilköğretim öğrencisi kız çocuğu, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki apartmanda, üst kattaki evlerine çıkmak üzere asansöre binerken, yanına gelen M.G. (26) tarafından zorla bodrum katına indirildi. İddiaya göre, cinsel istismara teşebbüs eden zanlı, çocuğun çığlık atması üzerine olay yerinden kaçtı.





Ailenin polise başvurmasının ardından, verilen eşkal doğrultusunda zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.





Polis ekipleri, çocuğun ifadesi doğrultusunda, üzerindeki iş kıyafetinde bir mobilya imalathanesinin isminin bulunduğu tespit edilen zanlıyı, çalıştığı atölyede gözaltına aldı.





Çocuk tarafından teşhis edilen zanlının, son 3 yılda kentte başka kişilere de cinsel tacizde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.





Evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.