'Uşak'ta Başbakan için CHP afişleri söküldü'

CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Bülent Yazgan, seçim çalışmaları kapsamında kiraladığı bilboardlardaki afişlerinin söküldüğünü belirttti. Yazgan, afişlerin, Başbakan Erdoğan'ın kente gelmesi nedeniyle sökülüp yerine AKP Adayı Nurullah Cahan'ın afişlerinin asıldığını ileri sürdü.

Olaya tepki gösterip, gerekli girişimlerde bulunmalarının ardından tekrar kendi afişlerini bilboardlara astırdığını belirten Yazgan şunları söyledi:

"Başbakanın geçiş güzergahında bulunan afişlerim, Uşak AKP adayının afişleri ile değiştirilmiş. Bu çirkin saldırıyı kendim ve mensubu olduğum CHP adına kınıyorum. Bu olayı kul hakkı yemenin ne demek olduğunu bilenlerin vicdanına bırakıyorum. Yapılan bu olay öncesinde izin alınması ya da bilgi verilmesi halinde afişlerin değiştirilmesine müsade edebilirdik. Ama sormadan böyle bir şey yapılmasını çok büyük saygısızlık olarak görüyorum. Temiz siyaset için aday oldum" dedi.

'Yeniden astırdık'

CHP Uşak İl Başkanı Bülent Horasan ise, "Anlaşmasını yaparak parasını ödeyip bilboardlarda astırdığımız adayımız Bülent Yazgan'ın seçim afişleri, 'Başbakan Erdoğan Uşak'a geliyor' denilerek sökülmüş yerine AKP adayının afişleri asılmış. Olayı duyar duymaz hemen müdahale ettik ve adayımızın afişlerini yeniden astırdık. Bu olayı kınıyoruz. CHP'ye yapılan bu olay 30 Mart'ta Uşak'ta hezimete uğrayacak AKP'nin bir oyunudur" diye konuştu.

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Nurullah Cahan ise kendisinin böyle bir olaydan haberi olmadığını söyledi.