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Uşak'ta 4 kişiye uyuşturucu gözaltısı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, uyuşturucu ticaretine yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda, anne ile oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı

09 Ocak 2018 18:49

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, uyuşturucu ticaretine yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda, anne ile oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 139 uyuşturucu hap ve 6 gram esrar ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışına yönelik operasyon başlattı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satan ve \'Torbacı\' olarak bilenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, ilk olarak uyuşturucu sattığı tespit edilen 17 yaşındaki K.Ş. ile annesi 39 yaşındaki E.Ş. gözaltına alındı. Anne ile oğluyla birlikte hareket ettiği belirlenen, küçük çocuklara uyuşturucu hap sattığı tespit edilen K.D. (18) ve V.Ş.(19) de yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan anne ile oğluyla birlikte 4 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evlerinde yapılan aramalarda 139 uyuşturucu hap, 6 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

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