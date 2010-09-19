-UŞAK'TA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ UŞAK (A.A) - 19.09.2010 - Uşak'ta çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Belkaya köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyen yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 2 su tankeri, yer ekipleri ve 2 helikopter ile müdahale edildi. Köylülerin de katıldığı söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesine gelen Uşak Orman İşletme Müdürü Haydar Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin insan kaynaklı olduğunu tahmin ettiklerini, 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın zara gördüğünü, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.