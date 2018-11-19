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Spor

Uşakspor'un kalesi düştü

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bodrumspor'a 2-1 yenilerek namağlup unvanını kaybeden Utaş Uşakspor, dün de evinde Kastamonuspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarının önünde uzun süre sonra sahadan eli boş ayrıldı

19 Kasım 2018 14:35

UŞAK, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Bodrumspor\'a 2-1 yenilerek namağlup unvanını kaybeden Utaş Uşakspor, dün de evinde Kastamonuspor\'a 2-0 mağlup olarak taraftarının önünde uzun süre sonra sahadan eli boş ayrıldı. 
Play-Off hattındaki yerini kaybederek 4\'üncü sıradan 7\'nci basamağa gerileyen Uşakspor, evinde son olarak geçen sezon 3\'üncü Lig\'de 28 Ocak\'ta Kocaelispor\'a 2-1 yenilmişti. Uşak ekibi geçen sezon taraftarının önünde sadece bu karşılaşmayı kaybetmişti. Tam 294 gün sonra Uşak\'tan bir takım 3 puanla ayrılmış oldu.

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