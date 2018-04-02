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Spor

Uşakspor'u Tayfur Emre sırtlıyor

UŞAK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Sultanbeyli Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran lider Utaş Uşakspor'da forvet Tayfur Emre attığı gollerle takımına hayat veriyor

02 Nisan 2018 14:54

UŞAK, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Sultanbeyli Belediyespor\'u 1-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran lider Utaş Uşakspor\'da forvet Tayfur Emre attığı gollerle takımına hayat veriyor. Bu skorla şampiyonluk yarışında son 5 haftaya en yakın takipçisi Tarsus İdman Yurdu\'nun 5 puan önünde zirvede girerek büyük avantajını koruyan kırmızı-siyahlı ekip, Tayfur Emre\'nin gol attığı 5 karşılaşmayı da kazanarak 15 puan topladı. Devre arasında Nazilli Belediyespor\'dan transfer olan 29 yaşındaki santrfor Payasspor (3-2), Çorum Belediyespor (4-3), Cizrespor (1-0), Kızılcabölükspor (4-1) ve son olarak Sultanbeyli galibiyetlerinde rakip fileleri birer kez sarsarak takımını sırtladı.
(FOTOĞRAFLI)

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