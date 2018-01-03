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Spor

Uşakspor'dan kanat transferi

UŞAK, (DHA) TFF 3

03 Ocak 2018 18:07

UŞAK, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup lideri Utaş Uşakspor, Pendikspor\'dan sağ kanat oyuncusu Hasan Doğdu ile anlaştı. 22 yaşındaki futbolcu kırmızı-siyahlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Tuzlaspor\'da futbola başlayıp Pendik\'te profesyonel olan Hasan, iki farklı dönemde kiralık olarak Bayburt Grup Özel İdare\'de de görev aldı. Sezonun ilk yarısında Pendikspor\'da ligde 2 kez, kupada 1 kez forma şansı bulan futbolcu şimdiye kadar 2. Lig\'de 47 maçta 5 gol atarken, 3. Lig\'de 29 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.

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