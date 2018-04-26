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Spor

Uşakspor'a 400 kişilik kontenjan

UŞAK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü Aydınspor 1923 deplasmanına şampiyonluk ve 2'nci Lig'e yükselişini ilan etmek için çıkacak Utaş Uşakspor'da taraftarlara Aydın Adnan Menderes Stadı'nda 400 kişilik yer ayrıldı

26 Nisan 2018 15:05

UŞAK, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta pazar günü Aydınspor 1923 deplasmanına şampiyonluk ve 2\'nci Lig\'e yükselişini ilan etmek için çıkacak Utaş Uşakspor\'da taraftarlara Aydın Adnan Menderes Stadı\'nda 400 kişilik yer ayrıldı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig\'den profesyonel kategoriye yükseldikten sonra sezon başından bu yana 32 haftadır zirveyi bırakmayan kırmızı-siyahlı ekip Aydın\'dan şampiyon olarak dönerse kentte binlerce kişi tarafından karşılanacak. Bu maçı kaybetmesi halinde kesin olarak küme düşecek Aydınspor 1923\'ü deplasmanda yenerse 2\'nci Lig\'e çıkacak Uşak, beraberlik veya mağlubiyet durumunda bile ikili averajının iyi olduğu takipçisi Tarsus, Adliyespor karşılaşmasını kazanamazsa şampiyon olacak.

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